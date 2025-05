Projeto de vereador embute preconceito e horror à arte

Como é impossível censurar o funk, despir o rítmo musical de seu erotismo natural - "Segura a prexeca que a galera tá na beca" - como no "Proibidão" de MC Fox, então o vereador Roberto Sabino, do Republicanos (AM), se julga no direito de propor leis draconianas para impedir que o dinheiro destinado à cultura chegue a esses artistas.

Ao tentar emplacar projeto que proíbe o repasse de verbas públicas para o que ele - homem honesto, fiel esposo, ótimo pai, um exemplo de cidadão chama de "filtro para os bons costumes" - Sabino atenta contra a liberdade de expressão e invade uma área que não conhece - a arte e suas diversas formas de transmissão - no caso a música.

Na função de advogado da moral fracassa , como político e como defensor dos bons costumes, na medida em que não procurou ouvir seus eleitores para entender o que eles pensam.

O projeto que apresentou surgiu de seu preconceito com a arte, com a música e com um ritmo que vem das periferias - onde aliás reside a maioria de seus eleitores.