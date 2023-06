O olhar vesgo de Zema sobre um País desigual

O governador de Minas, Romeu Zema, teve que dar explicações sobre um comentário considerado “xenófobo”, feito durante a 8ª Edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul - Sudeste). Zema exaltou a força econômica e produtiva dos Estados das duas regiões, com potencial de “fazer o País dar certo”, com gente trabalhando e não vivendo de auxílio emergencial”.

Diante da reação negativa, Zema, desculpou-se, falou que não foi compreendido, mas seu recuo pareceu inútil. A malhação do governador se estendeu pelas redes sociais com potencial de destruir suas ambições de disputar o Palácio do Planalto daqui a três anos. Palavras ficam, atos falhos são potencializados por adversários.

São Paulo é o Estado com mais beneficiários do Bolsa Família, totalizando 2,579 milhões de contemplados. Minas aparece em quarto lugar, com1,6 milhão, enquanto o Centro Oeste, que Zema ignora, alavancou o BIP do País no trimestre. Tropeços imperdoáveis, erros de avaliação e ignorância do governador mineiro sobre a realidade do Brasil.

Nem mesmo a Região Norte, com suas deficiências e sua dependência econômica, seu isolamento secular, pode ser colocada como prima pobre de Estados ricos. Pela simples razão de que seu desenvolvimento tem sido travado por políticas ambientalistas equivocadas, interferência estrangeira e presença suspeita de ONGS defendendo grupos indígenas aculturados.

O que dá para explorar como potencial para desenvolver a região, reduzir a pobreza e distribuir renda é obstaculizado, ou porque são riquezas disponíveis em terras ocupadas por índios ou porque são atividades que supostamente ameaçam o meio ambiente. Quer dizer, muito a explorar, pouco a fazer.