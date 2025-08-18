O 'cara' da saúde que saiu atirando





Coragem verdadeira não se mede pelo discurso de saída, mas pela postura firme no exercício do cargo. O resto é barulho ensaiado para plateia. Essa máxima, que parece óbvia, ganha atualidade diante de episódios em que gestores públicos, ao deixarem funções estratégicas, passam a disparar denúncias e acusações contra os mesmos grupos que integraram por anos.

No caso recente da saúde do Amazonas, um ex-dirigente, após três anos de comando em hospitais e fundações, resolveu gravar vídeos nos quais aponta nomes, acusa secretários, diretores e até o próprio governo de corrupção.

Promete apresentar provas, afirma ter resistido à pressão e sai como se fosse um paladino. Mas o silêncio durante 36 meses pesa mais do que a eloquência de despedida. Se havia corrupção, caberia a denúncia imediata, não a revelação tardia. Se havia provas, elas deveriam ter sido entregues aos órgãos de controle enquanto o gestor ainda tinha responsabilidades institucionais.

Ao optar pela fala apenas no momento em que se desvincula do cargo, o ex-dirigente transforma uma pauta grave — o combate à corrupção — em palco de narrativa política.

No fundo, troca a vigilância republicana por uma estratégia de autopromoção. O problema não é denunciar, que pode ser ao mesmo tempo conveniente e falso; o problema é escolher a hora que mais convém, e não a hora que mais protege o interesse público.