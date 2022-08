Wilson lidera para o governo e Omar para o Senado

Manaus/AM - A Pesquisa da Perspectiva divulgada nesta terça-feira (30) aponta que o governador do Amazonas Wilson Lima (UB) lidera as intenções de voto entre os candidatos ao governo nas eleições deste ano.

Na pergunta estimulada, Wilson lidera com 28,3%, ultrapassando Amazonino Mendes que obteve 26,8%, diferença de 1,5%, porém, um empate técnico, dentro da margem de erro de 2,5%. Em terceiro lugar aparece Eduardo Braga com 21,5%, e Ricardo Nicolau em quarto com 6,3%; Henrique Oliveira é o quinto, com 2,3%, e Carol Braz, a sexta, também com 2,3%, os demais candidatos possuem menos de 1%.

Para o Senado, na pergunta estimulada, Omar Aziz tem 28,3% das intenções de votos; Arthur Virgílio está em segundo lugar com 23,7%; Coronel Menezes tem 12,6% e Luiz Castro 9,5%. Segundo os dados da pesquisa, é a primeira vez que Aziz consegue se distanciar do ex-prefeito Arthur Neto, que obteve 23,7%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em Manaus entre os dias 26 e 28 de agosto nos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas. A margem de erro máxima estimada é de 2,5%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,0%. A pesquisa registrada no TSE sob o código de número AM-07370/2022.

Confira pesquisa na íntegra;