Vítima de acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru morre em Manaus

Em seu perfil no Twitter, o governador Wilson Lima confirmou a morte de Vivian e disse que se solidariza com a família e segue dando suporte para as demais vítimas da tragédia.

Manaus/AM – Uma mulher vítima do acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru, não resistiu e foi à óbito na madrugada deste domingo (4).

