5 vítimas de acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru recebem alta e 18 seguem internadas no Amazonas

No Hospital Platão Araújo e João Lúcio estão internados três pacientes em estado grave e cinco pacientes permanecem em observação após avaliação ortopédica e neurológica com quadro de saúde estável.

A Secretaria de Saúde (SES-AM), também atualizou na tarde de hoje (30) o estado de saúde dos demais internados. No Hospital 28 de Agosto, há sete pacientes internados com quadro de saúde estável, sem gravidade.

Manaus/AM - Cinco vítimas do acidente ocorrido durante o 24° Festival das Cirandas de Manacapuru, na noite do último domingo (28), receberam alta hospitalar, sendo dois homens e três mulheres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.