Cerca de 20 pessoas ficam feridas após alegoria despencar durante Festival de Cirandas em Manacapuru

Os feridos receberam os primeiros atendimentos em um posto montado no local e, posteriormente, devem ser encaminhados para a unidade hospitalar do município.

Após a queda, os integrantes foram retirados da Arena Parque do Ingá, palco do evento, e o local do acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros.

Manaus/AM - Cerca de 20 pessoas ficaram feridas depois que uma alegoria da Flor Matizada despencou de uma altura de aproximadamente 20 metros, na noite deste domingo (28), durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

