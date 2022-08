Vídeo mostra integrantes com medo em alegoria antes de tragédia no Festival de Cirandas de Manacapuru

Manaus/AM – Um vídeo feito por integrantes da Ciranda Flor Matizada mostra o ensaio feito com as vítimas dentro da alegoria que desabou no meio da apresentação do Festival de Cirandas de Manacapuru, na noite desse domingo (28).

Nas imagens, feitas durante o dia para testar o peso da estrutura, os cirandeiros e membros da equipe técnica aparecem no interior da mesma no momento em que o guindaste eleva a alegoria e a deixa pendurada no ar.

Eles parecem empolgados e gritam, mas logo em seguida alguns integrantes afirmam estar com medo de cair. Um homem tenta acalmar os companheiros e passar confiança para eles: “O chão vai tremer hoje. Olha para frente, vocês vão ver uma multidão e vão esquecer disso aqui”.

Outra pessoa pede que os cirandeiros não demonstrem medo na hora da apresentação: “Por favor, disfarcem vocês que estão com medo aí”.

Mesmo assim, algumas pessoas aparentam estar muito nervosas e são amparadas por colegas: “Calma, nós já estamos descendo”, diz um deles.

O vídeo viralizou nas redes sociais após o acidente e atestou o risco ao qual os cirandeiros foram expostos. No momento da queda livre na apresentação, a alegoria estava há mais de 12 metros do solo e muitas vítimas acabaram sofrendo fraturas e precisaram ser transferidas para hospitais em Manaus

