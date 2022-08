Festival de Cirandas de Manacapuru é suspenso após alegoria despencar durante apresentação

Manaus/AM - O Festival de Cirandas de Manacapuru foi suspenso, na noite deste domingo (28), depois que uma alegoria da Flor Matizada despencou na Arena Parque do Ingá, no interior do Amazonas. As apresentações aconteciam desde sexta-feira (26) e hoje seria o último dia do evento.

Segundo informações preliminares, cerca de 20 pessoas que estavam no carro alegórico ficaram feridas durante a queda de aproximadamente 20 metros de altura. Elas foram socorridas em um posto médico no local e, em seguida, encaminhadas para a unidade hospitalar do município. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

As pessoas que acompanhavam as apresentações foram retiradas da Arena e o local do acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros.

A causa do acidente deve ser investigada pelas autoridades.