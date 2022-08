Brincantes da Flor Matizada sofrem fraturas após alegoria despencar durante Festival de Cirandas de Manacapuru

A informação foi divulgada após o acidente por um representante da Ciranda. Ele pediu orações para as vítimas e tentou tranquilizar o público que aguardava por informações sobre o ocorrido, na Arena Parque do Ingá, palco do evento.

Manaus/AM - Os 23 cirandeiros da Flor Matizada sofreram fraturas nas pernas e braços, além de escoriações pelo corpo, depois que uma alegoria da agremiação despencou de aproximadamente 20 metros de altura, na noite deste domingo (28), durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas.

