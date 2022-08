Saiba o estado de saúde das vítimas de acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru

No total, 11 vítimas foram transferidas para hospitais de Manaus no decorrer da madrugada, algumas sofreram fraturas expostas, mas se recuperam bem.

Todos estão internados no Hospital João Lúcio, na zona Leste, e devem ser submetidos a outros exames. Há ainda uma vítima no Hospital 28 de Agosto que quebrou o tornozelo e machucou um dos rins, mas não corre risco de vida.

Segundo as últimas informações recebidas pelos familiares, Thais e Bruno têm os quadros mais graves até o momento. A jovem apresentou vômitos, teve fraturas pelo corpo, está com a face bastante inchada e o estado dela inspira cuidados.

Manaus/AM – Bruno Costa 20, Igor Magalhães, 22, Thaís Cascas da Silva, 24, Wesley Correa da Cruz, 19, são as quatro vítimas do desabamento de uma alegoria da Ciranda Flor Matizada que estão internadas em Manaus com ferimentos graves.

