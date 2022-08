Wilson Lima pausa campanha para ir a Manacapuru prestar apoio às vítimas de acidente

As apresentações já haviam sido interrompidas momentos antes devido à forte chuva. A alegoria pertencia a ciranda Flor Matizada e as causas do acidente estão sendo investigadas.

Manaus/AM - O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), pausou a agenda de compromissos de campanha nesta segunda-feira (29) para ir a Manacapuru acompanhar os trabalhos das equipes em apoio às vítimas do acidente ocorrido, na noite de ontem (28), durante o Festival de Cirandas. Uma alegoria despencou de aproximadamente 12 metros de altura e deixou 23 pessoas feridas.

