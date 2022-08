Internado, vítima de acidente em Manacapuru se emociona em vídeo: 'importante é que eu estou vivo'

Manaus/AM - O cirandeiro Holofernes Gonçalves, uma das vítimas do acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru, gravou um stories no Instagram, nesta segunda-feira (29), para tranquilizar os amigos e familiares e se emocionou enquanto falava sobre as lesões que sofreu ao cair de uma altura de 12 metros. Holofernes estava com outras pessoas na alegoria da Ciranda Flor Matizada quando o módulo despencou durante a apresentação na noite desse domingo (28).

Internado, vítima de acidente em Manacapuru se emociona em vídeo pic.twitter.com/JQ5jkLOqyJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 29, 2022

Holofernes contou que está com sangue no pulmão e que os médicos disseram que se ele demorasse a ser socorrido poderia ter morrido. Ele contou que passou por vários exames e espera o resultado para saber se também fraturou a clavícula e costela.

"Eu agradeço aos primeiros socorros na arena e o transporte para Manaus. Estou com minha mãe aqui, e só quero agradecer a todos que estão mandando mensagem para a mamãe e que estão me ligando. As pessoas que viram aqui (no hospital) e meus amigos, a equipe médica e a toda minha familia", disse o cirandeiro.

Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas e seis estão em estado grave; uma já teve alta na manhã de hoje.