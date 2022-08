Carro esquecido em oficina não pode ser considerado ‘perdido’ pelo dono em Manaus

Manaus/AM - A desembargadora Joana dos Santos Meirelles, ao julgar matéria sobre o estado jurídico de um veículo, dito abandonado na oficina pelo proprietário, réu na ação, fixou pela improcedência do pedido de perda do bem em favor do autor, dono da prestadora de serviços, sob o fundamento de que não haja prazo legalmente fixado para que o proprietário do automóvel venha a retirá-lo da agência que está executando os serviços de reparos. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.