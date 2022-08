Após desespero em áudios, pai consegue ajuda para filha que perdeu bebê após acidente em Manacapuru

Manaus/AM - Manaus/AM - O pai de uma das vítimas do acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru, no último domingo (28), Glaucy Ramos, divulgou áudios em desespero na manhã desta terça-feira (30), em que pede ajuda para sua filha internada em Manaus e denunciou descaso da agremiação Flor Matizada em dar suporte para as demais vítimas.

A filha dele estava grávida de três meses e acabou perdendo o filho após o acidente. Ela está internada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e estava precisando realizar cirurgia. Glaucy estava pedindo ajuda financeira da Flor Matizada para transferir sua filha para um hospital particular, pois a mesma estava sem movimento das pernas. No acidente, além de perder o bebê, ela quebrou um braço e teve o pulmão perfurado.

Ouça os áudios do pai em desespero: