Veja tudo o que se sabe sobre a tragédia que deixou 23 feridos no Festival de Cirandas de Manacapuru

As vítimas foram levadas para o hospital da cidade, mas 11 precisaram ser transferidas para hospitais de Manaus, quatro delas em estado grave. Um ferido chegou a desfalecer no caminho e a ambulância precisou voltar para Manacapuru para que ele pudesse ser reanimado. Confira toda a cobertura sobre o assunto, nos links abaixo.

A Ciranda Flor Matizada se apresentava há quase uma hora quando tudo aconteceu. Na ocasião, vários brincantes enfileirados dançavam sob duas alegorias que estavam com outra parte do grupo dentro.

Manaus/AM – A última noite do Festival de Cirandas de Manacapuru foi marcada por um acidente gravíssimo com uma alegoria que deixou 23 pessoas feridas entre profissionais e brincantes.

