Cirandeira que morreu em Manaus após acidente no Festival de Manacapuru estava grávida

A jovem, segundo ele, estava sem o movimento das pernas e teve um dos pulmões perfurados. Na ocasião, Glaucy criticou a Ciranda Flor Matizada pelo descaso com as vítimas.

No decorrer da semana, o pai dela, Glaucy Ramos chegou a pedir ajuda para transferir a filha do Hospital 28 de Agosto para uma unidade particular.

Manaus/AM – Vivian Ramos, 27, a vítima do acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru que morreu na madrugada de hoje (4), estava grávida de 3 meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.