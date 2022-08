Guindaste que sustentava alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru vai passar por perícia

Manaus/AM- O guindaste que sustentava a alegoria da Flor Matizada que desabou na noite do último domingo (28), durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, deve passar por uma análise minuciosa nos próximos dias.

Segundo Margareth Vidal, diretora do departamento de perícia, os trabalhos para identificar a causa da queda ainda no domingo, as vítimas foram removidas, mas naquele momento, a perícia foi apenas superficial.

A partir de agora, os peritos se aprofundam na análise do guindaste, da alegoria, do local e de outros elementos que possam ajudar na composição do laudo final. Por enquanto não há prazo para que este laudo seja finalizado, por conta da complexidade do acidente.

Contudo, assim que encerrado, o documento será entregue à Polícia Civil para que, caso haja indícios de culpabilidade, os envolvidos sejam devidamente responsabilizados.

O delegado Rodrigo Torres explica que, até o momento, seis pessoas foram ouvidas no inquérito. Entre elas estão os dois operadores do guindaste e quatro operadores auxiliares.

