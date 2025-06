Valentina Cid encanta com bailado majestoso com Boi Caprichoso

Além da performance individual da sinhazinha, a noite também foi marcada pela encenação do auto do boi, uma parte fundamental do espetáculo que narra a tradicional história da criação do boi-bumbá.

Com um bailado impecável, Cid demonstrou toda a graciosidade e leveza que a posição exige, cativando o público presente no Bumbódromo.

A sinhazinha do Boi-Bumbá Caprichoso, Valentina Cid, item 7, protagonizou um espetáculo de dança e emoção na primeira noite do 58º Festival Folclórico de Parintins.

