Ufam divulga vagas remanescentes do PSC 2021; confira

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Proeg/Ufam) divulgou os procedimentos para matrícula institucional dos candidatos aprovados e convocados na Primeira Chamada para preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo Contínuo - PSC/2021, 3º etapa (3ª série do Ensino Médio).

A solicitação de matrícula será exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Ingresso, das 9h do dia 14 até as 18h do dia 17 de fevereiro de 2022.

Os interessados devem enviar e-mail com as devidas informações.