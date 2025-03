Saúde da Mulher: Unidade móvel atende no sistema prisional feminino de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), iniciou um mutirão de saúde no Centro de Detenção Provisória Feminino, localizado na BR-174. A ação, que faz parte da campanha "Março Lilás", leva serviços essenciais como mamografia, preventivo, ultrassom, testes rápidos e consultas médicas e de enfermagem para mulheres privadas de liberdade e servidoras da instituição. A iniciativa visa facilitar o acesso a exames e cuidados de saúde, superando barreiras logísticas e burocráticas que dificultam o atendimento regular dessa população.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher, equipada para realizar diversos procedimentos, busca atender a demanda reprimida por exames como mamografia e ultrassom, identificada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, doenças com altas chances de cura quando detectadas em estágios iniciais. A iniciativa destaca o papel das unidades móveis em alcançar populações vulneráveis e áreas com vazios assistenciais, garantindo o acesso à saúde para todas as mulheres.

A ação no centro de detenção feminino é parte de um esforço maior da Prefeitura de Manaus para ampliar o acesso à saúde da mulher. Em 2024, as cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher do município já realizaram mais de 150 mil procedimentos, incluindo mamografias, preventivos, ultrassons, testes rápidos e consultas.