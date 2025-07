Projetista e mais: Veja 233 vagas do Sine Amazonas para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulgou 233 vagas de emprego que estarão disponíveis nesta quarta-feira (9). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: ENGENHEIRO QUÍMICO OU TÉCNICO QUÍMICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Técnico Completo

Com experiência na área.

Elaborar e assinar laudos químicos.

Desejável conhecimento em coleta seletiva; noções de aspectos e impactos ambientais e NR 12.

Obrigatório Registro para assinar Laudos técnicos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PROJETISTA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando ou Completo em Arquitetura, Edificações ou áreas afins.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de AUTOCAD 2D; conhecimento no sistema Protheus, metrologia básica e conhecimento em estrutura metálica.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Finanças ou afins.

Com experiência na área.

Venda de serviços financeiros, empréstimos pessoais, empréstimo consignado, cartão consignado, seguros. Fazer prospecção de clientes presencial e via telefone.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades como: reposição de mercadorias, atendimento ao público, entre outros.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Ciências contábeis.

Com experiência na área.

Obrigatório curso voltado para a área.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Auxílio na higienização, limpeza e organização das áreas de trabalho. Verificar a boa higienização e limpeza dos materiais e equipamentos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de manipulação de alimentos, BPF - Boas práticas de fabricação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE SOCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Serviço Social.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE MASSAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades em manuseio com cilindros.

Desejáveis cursos de auxiliar de padaria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

Desejável experiência no ramo de bebidas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável experiência no ramo de bebidas.

Obrigatório CNH D e desejáveis cursos voltados para a área.

Desejável Toxicológico atualizado.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar atendimento consultivo ao cliente; prospectar clientes e apoiar no pós-venda e fidelização de clientes.

Habilidades com serviços de vendas em segmentos como: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões de crédito, financeiras e demais.

Desejáveis cursos de vendas, atendimento ao cliente, telemarketing e áreas relacionadas.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Conferência de equipamentos e pedidos, separação de produtos, organização do estoque, carga e descarga, conferência de nota fiscal, controle de retorno de equipamento e apoio operacional.

Obrigatório curso de operador de empilhadeira e informática.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas para supervisão de produção.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA - (ENCARREGADO DE PADARIA)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração

Com experiência na área.

Obrigatório curso de gestão e técnicas de compras e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de confeitaria.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de auxiliar de produção de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SALGADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de produção de salgados.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: PADEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Obrigatório curso na área de panificação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO (PEIXARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com peixes.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando.

Com experiência na área.

Executar atividades no que tange a área de reposição, promoção, layout e merchandising de produtos. Abordar clientes em pontos de venda para apresentar e demonstrar produtos; impulsionar a venda por meio de argumentação e atendimento consultivo; tirar dúvidas dos consumidores e destacar benefícios dos produtos; acompanhar o giro de produtos e sugerir ações para aumentar a rotatividade; apoiar em ações promocionais, eventos e lançamentos; auxiliar na montagem de pontos extras ou ações especiais no PDV.

Obrigatório CNH B.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades no que tange a área de reposição, promoção, layout e merchandising de produtos. Atuar na organização e reposição de produtos nos pontos de venda; Garantir a correta exposição dos produtos seguindo o cronograma; Abastecer gôndolas, prateleiras e ilhas promocionais; Verificar prazos de validade e integridade dos produtos; Aplicar material merchandising nos pontos de venda; Realizar coleta de informações de mercado; Manter bom relacionamento com gerentes de loja e equipe do pdv.

Obrigatório CNH B.

Desejável ter cursos de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência em equipamentos automotivos e roteiros de visitas.

Realizar visitas a clientes, prospectar novas oportunidades de negócio, apresentar produtos/serviços da empresa, negociar condições comerciais e fechar vendas, garantindo a satisfação dos clientes e o alcance das metas estabelecidas.

Obrigatório CNH B.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ATENDENTE DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com informática básica e digitação.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PASSADEIRA DE ROUPAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: EXTRUSOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência na área em indústria de embalagens plásticas.

Preparar máquinas para fabricação dos produtos, controla documentos para parâmetros do processo produtivo. Auxilia o setor de qualidade, avaliando produtos conformes e não conformes. Atua de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Opera máquinas, planeja e executa serviços de produção.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: VENDEDOR(A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de atendimento ao público, vendas e pacote office

Disponibilidade de horário.

07 VAGAS: VENDEDOR(A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejáveis cursos voltados para área de vendas.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Realização de acabamento de peças soldadas, limando, esmerilhando ou lixando as partes trabalhadas; verificar o estado de conservação e executar a manutenção preventiva nas partes soldadas dos equipamentos e ferramentas, conforme orientação do responsável do setor.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar serviços de soldagem em peças e embarcações; Preparar equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; Operar máquinas e solda, pontes rolantes, pórticos, talhas; Instalar backing’s, cerâmicos ou metálicos, ou demais acessórios necessários aos processos de soldagem.

Habilidades com soldas: MIG, MAG, Eletrodo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Executar montagem de caldeiraria no canteiro de obras; Montar peças, tubulações, estruturas e ferramentas; Realizar cortes e soldas durante o processo de soldagem; Preparar peças específicas e especiais para a utilização na construção de embarcações.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Verificar mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório Inglês intermediário e CNH B

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Habilidades com peixes e carnes.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR MASSEIRO (PANIFICAÇÃO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Desejáveis cursos de panificação e de confeitaria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejável curso profissionalizante em técnicas de vendas e ter habilidades com redes sociais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Desejáveis cursos de elétrica automotiva e CNH categoria B/D.

Executar manutenção corretiva, preventiva em sistemas elétricos de veículos, máquinas e equipamentos, realizar diagnósticos computadorizados, fazer reparações elétricas em veículos e equipamentos pesados, manutenção nos componentes elétricos (alternador, motor de partida, bornes de bateria etc.)

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

05 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico ou Superior Cursando em administração, Contabilidade ou logística.

Com experiência na área.

Habilidades com informática básica.

Executar atividades como: atendimento ao cliente; preenchimento e controle de planilhas; solicitação de materiais; input de informações e fechamento de ordens de serviços no sistema; lançamento e finalização de notas fiscais; e escaneamento e organização de documentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

11 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD E REABILITADOS INSS - CB

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar a separação e classificação do material retirando as impurezas dos plásticos; movimentar bags com material triturado com auxílio do matrim ou empilhadeira. Abastecer as esteiras das máquinas de acordo com a demanda da produção, empacotar e armazenar os produtos acabados no palete, manter a limpeza e organização no setor.

Desejável curso de conhecimento em Coleta Seletiva, noções de aspectos e impactos ambientais, NR 12.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

07 VAGAS: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO (PCD) - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática básica.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Disponibilidade de horário.