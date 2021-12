Professor amazonense fala de paixão pela poesia no programa da Fátima Bernardes

O professor viaja 14 horas de barco para chegar ao local onde dá aulas. Alex será um dos personagens do documentário 'Poesia que Transforma', que estreia dia 22 de dezembro no GloboPlay.

Manaus/AM - O amazonense Alex Alves compartilhou a sua paixão pela poesia no programa 'Encontro', da Fátima Bernardes, desta sexta-feira (10).O professor usa as poesias de Bráulio Bessa em suas aulas.

