Produção de motos no PIM em janeiro foi prejudicada pela Ômicron, diz Abraciclo

Manaus/AM - Os efeitos da variante Ômicron da Covid-19 provocando falta de muitos colaboradores contribuiu para que as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produzissem 83.696 motocicletas, o que não foi suficiente para acabar com a lista de espera pelos modelos de baixa cilindradas e scooters.

O volume de janeiro foi 9,6% superior ao registrado em dezembro (76.359 unidades) e 56,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado (53.631 motocicletas), mas a nova onda de contaminação com o coronavírus provocou muitas faltas de colaboradores nas fábricas, informou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

“As faltas comprometeram o ritmo das linhas de produção. Felizmente não houve nenhuma paralisação como aconteceu no ano passado”, explicou o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.

De acordo com o presidente da entidade, em dezembro, o volume de produção foi menor devido às férias coletivas e nossa expectativa era de acelerar a curva em janeiro. “Assim, acreditamos que a recuperação da produção deverá acontecer a partir de março”, afirmou Fermanian.

A Abraciclo apontou ainda uma retração de 20,2% no licenciamento de motocicletas em janeiro, quando foram licenciados 89.661 veículos na comparação com dezembro (112.363 unidades). Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 4,5% (85.798 motocicletas).

O recuo no volume de emplacamentos já era previsto, porém a demanda pelo modal deve continuar aquecida.

“A motocicleta é um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção. Além disso, os preços dos combustíveis contribuem para aumentar o número de pessoas que optam pelo modal”, afirmou Fermanian.

O presidente da Abraciclo destaca o crescimento dos emplacamentos das Scooters. Apesar de ter 9,8% de participação no mercado, esse modelo ganha cada vez mais espaço nas ruas e avenidas, graças a sua praticidade, versatilidade e baixo consumo de combustível. É um modelo fácil de pilotar graças a tecnologias como o câmbio automático, freios combinados ou com ABS e sistema Start&Stop.

Com 46.200 unidades emplacadas e 51,5% do mercado, a Street foi a categoria mais licenciada em janeiro. Em segundo lugar, ficou a Trail (15.832 unidades e 17,7% do mercado), seguida pela Motoneta (13.160 motocicletas e 14,7%).