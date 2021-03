Preço da farinha no Amazonas dispara com alta de mais de 45%

A farinha é um dos alimentos que não podem faltar na mesa de quem é do Norte, mas o consumo deste alimento está ficando cada vez mais caro. De acordo com dados da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC), a inflação no preço da farinha de mandioca já acumula alta de 45,11%.

De acordo com o diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Luiz Herval, a mandioca que é a matéria prima da farinha, é produzida em todos os municípios do Amazonas, sendo Manacapuru o maior produtor. Com a chegada do período chuvoso e as cheias a produção diminui, porque o produtor não consegue colher e resgatar o plantio. Para atender a demanda do estado é necessário importar a farinha do Acre e Paraná.

Além disso o preço alto da gasolina também contribui para a alta que prejudica o bolso do consumidor final.

Antes a farinha ovinha, por exemplo, podia ser encontrada no valor de até R$ 5,00 o litro, atualmente o valor nos supermercados varia entre R$ 8,00 e R$10,00.