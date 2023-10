Policial Civil que agrediu advogado na Ponta Negra tem prisão preventiva revogada

Manaus/AM - O investigador da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) Raimundo Nonato Monteiro Machado, teve prisão preventiva revogada nesta segunda-feira (16), pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Raimundo estava detido sob a acusação de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o advogado Ygor de Menezes Colares, que sofreu um ferimento superficial na perna devido a um disparo de arma de fogo, bem como pelo crime de tortura contra a babá Cláudia Gonzaga Lima. O caso aconteceu no dia 18 de agosto deste ano, em um condomínio do bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A ordem foi emitida pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da 3ª Vara do Tribunal do Júri. A magistrada também solicitou à Corregedoria da PCAM que investigue eventuais violações penais, administrativas e disciplinares cometidas pelo policial. Além disso, ela determinou a suspensão do porte de arma de fogo de Raimundo, exigiu a devolução de todas as armas sob sua guarda e ordenou seu afastamento parcial de suas funções, com a condição de cumprir expediente interno na Polícia Civil.

A justiça já havia revogado no dia 26 de setembro a prisão preventiva de Jussana de Oliveira Machado, esposa do policial, que agrediu a babá Cláudia Gonzaga, e atirou no advogado Ygor Colares, que tentou intervir.

De acordo com a decisão, Jussana deve comparecer mensalmente à 3ª Vara do Tribunal do Júri para prestar contas de suas atividades, manter uma distância mínima de 500 metros do condomínio onde residia na Ponta Negra, não entrar em contato com as vítimas (advogado e babá), permanecer em Manaus e usar uma tornozeleira eletrônica.

A defesa do advogado e da babá emitiu uma nota alegando que a soltura do casal “agiganta os sentimentos de impunidade”, além de pedir que a prisão preventiva seja novamente decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Confira a nota na íntegra:

