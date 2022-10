Policiais do Amazonas vão ao Pará para atuar na investigação sobre morte de delegado

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas informou que está em contato com a Polícia Civil do Pará e encaminhará uma equipe do Amazonas ao estado para atuar na investigação da morte do delegado Aldeney Goes, morto na noite desta sexta-feira (28) em Belém.

O delegado passava as férias com a família no momento em que foi surpreendido no caixa de uma drogaria por dois criminosos que chegaram ao local o abordando. Ainda não se sabe se os bandidos queriam roubar a arma do delegado ou se o crime foi uma execução.

A instituição está prestando toda assistência à família do delegado.

Goes entrou na instituição em 2001 como investigador, e em 2011 foi empossado como delegado de polícia. Ao longo de sua carreira, foi titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), e atualmente era titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).