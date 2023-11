PDT realiza 3º Congresso do Movimento Negro no Amazonas

Manaus/AM - A direção do PDT Amazonas realizará, no próximo sábado (2), a partir das 8h, o 3º Congresso do Movimento Negro no auditório da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O evento contará com palestras, debates e lançamento de livro, em memória de Abdias Nascimento e Carlos Alberto Cao, baluartes da luta contra o racismo no Brasil.

O Congresso será realizado no auditório da UEA, localizado na avenida Djalma Batista, e terá a coordenação da Secretária Girlandia Batista, do Movimento Negro do PDT. Também participarão do evento o escritor e militante Ivaldo Paixão, Presidente Nacional do Movimento Negro do PDT, os guerreiros do Quilombo da Esperança, o professor Otávio Rios (UEA) e demais militantes da luta contra o racismo no Amazonas. O encerramento está previsto para as 11h, com o lançamento dos livros e a reafirmação das lutas quilombolas no Amazonas em suas diversas frentes.

No domingo (3), o evento continua na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, às 9h30. O presidente do Movimento Negro Nacional do PDT, Ivaldo Paixão, ministrará palestra com apoio do líder do partido na Câmara, vereador Odimar Cipriano.