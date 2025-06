Pajé do Garantido Adriano Paketá vira onça durante ritual na arena em Parintins

O pajé foi o último item da noite e fechou o festival agitando a galera encarnada no Bumbódromo. Hoje, Garantido e Caprichoso devem voltar à arena para a apresentação final e a votação para definir o grande campeão do ano acontecerá nesta segunda-feira (30), na Ilha da Magia.

Durante a evolução, Adriano se transformou em uma onça na frente do público para garantir a paz do povo indígena Madja Kulina e brilhou ao realizar o grande ritual Ajié. As cores vivas e detalhes da indumentária impressionaram pela beleza e harmonia.

Manaus/AM- Em uma performance de prender a atenção, o pajé do boi Garantido, Adriano Paketá, foi um dos pontos altos da apresentação na madrugada deste domingo (29), no Festival de Parintins.

DANÇA, CANTA XAMÃ, BAHSESE Confira a evolução do Pajé do Boi-Bumbá Garantido, Adriano Paketá, Item 12 #Parintins2025NaACrítica #FestivalDeParintins2025 #BoiGarantido pic.twitter.com/4PIpseALCE

