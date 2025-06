Operação Energia Segura: Fios e cabos de baixa tensão são fiscalizados em Manaus

Manaus/AM - Entre os dias 9 e 13 de junho, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) realizou a verificação da qualidade e segurança de fios e cabos de baixa tensão.

A vigilância de mercado influencia diretamente na segurança do consumidor, verificando através da inspeção técnica, se o produto segue as normas de avaliação da conformidade, o que pode evitar aquecimento do material e ocasionar incêndios. O trabalho acontece em todo país, com equipes dos órgãos delegados.

Como funciona a fiscalização em fios e cabos de baixa tensão

De acordo com a chefe do departamento de conformidade, Cindy Gaia, a equipe de fiscalização coleta os produtos no mercado e segue para o laboratório de análise: “realizamos o ensaio com equipamento de alta precisão, que vai verificar a resistência do produto, atestando a qualidade. Através da atividade, nós conseguimos fazer um levantamento dos produtos que são aprovados ou reprovados”, explica.

Quando há reprovação da marca, a empresa é notificada e possui um prazo de 10 dias para apresentar defesa. As penalidades estão previstas em lei e são: advertência e multas que podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Balanço:

Estabelecimentos visitados: 20

Quantidade de produtos fiscalizados: 340

Quantidade de marcas coletadas: 10

Quantidade de ensaios realizados: 13

Quantidade de marcas reprovadas nos ensaios: 0

Quantidade de estabelecimentos notificados: 1

Quantidade de produtos irregulares encontrados: 10

(principais irregularidades: uso indevido da marca de conformidade do Inmetro. Ou seja, não havia passado por ensaios que garantem a segurança)

Avaliação do produto

Além das informações do CNPJ, é importante avaliar o selo do Inmetro, número de registro, dimensões, data de fabricação, peso do produto, ou até mesmo a consulta do registro da marca para saber se está ativo, no site do Inmetro: http://registro.inmetro.gov.br/consulta/.

O consumidor que se sentir lesado, deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no número 0800 092 2020, que funciona de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h, ou enviar mensagem pelo Fale Conosco no site do órgão: www.ipem.am.gov.br.