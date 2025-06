Sérgio Aguiar anuncia saída da Record e alfineta: 'a versão oficial é que sou sofisticado demais'

Depois de quase seis anos na Record, o jornalista Sérgio Aguiar anunciou sua saída da emissora na tarde desta sexta-feira (13). Ex-Globo, ele dividia a bancada do Jornal da Record com Christina Lemos e usou as redes sociais para confirmar o encerramento do ciclo. Em um post no Instagram, ele se despediu da emissora e deu uma desabafada, afirmando que a "versão oficial" para a sua saída seria o fato de ser “sofisticado demais” para o novo formato do telejornal.

“Chegou a hora de dizer adeus, Record! O fim de uma relação nunca é fácil! Com a Globo, o casamento foi de 22 anos! Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso!", começou.

"Apresentei os principais jornais da emissora: Fala Brasil, Domingo Espetacular e Jornal da Record.

Uma experiência em tv aberta que faltava para minha carreira de quase 35 anos de jornalismo! Deixo a Record com a certeza de que fiz o meu melhor e que estes trabalhos ajudaram a enriquecer minha trajetória profissional. Dividi bancada com parceiras incríveis, que viraram amigas! Conheci profissionais maravilhosos na redação e vários deles tb viraram amigos!", seguiu.

"Em 2019, este carioca capricorniano chegava em São Paulo quase cinquentão e cauteloso! Fui abraçado por paulistanos de raiz ou importados! Toda esta experiência de vida me deixou muito mais maduro e forte! Sim, faria tudo igualzinho novamente!", completou.

"Não sei o que me espera, mas sei que estarei sempre em busca da felicidade. Meu muito obrigado a quem me prestigiou e torceu por mim em mais este ciclo!", disse Sérgio.

"Para quem se pergunta pq estou deixando a emissora? A versão oficial é de que eu seria sofisticado demais para um novo Jornal da Record. Seguirei por aqui contando histórias.”, finalizou.