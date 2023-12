Nova estação de monitoramento do nível do rios é instalada no Amazonas

Manaus/AM – Uma estação fluviométrica, que é capaz de medir e monitorar o nível dos rios, foi instalada pela Defesa Civil no município de Tonantins, no interior do Amazonas.

A medição é realizada a partir do conjunto de réguas linimétricas instaladas. Essas réguas apontam a altura do nível d'água, que serão analisados e comparados com os dados coletados nos períodos de cheia e seca.

Agora o Amazonas conta com cinco novas estações para monitorar em diferentes pontos da Calha do Juruá, Médio Amazonas, Baixo Solimões e Alto Solimões. A previsão é de que, ainda este ano, os municípios de Jutaí e Uarini serão beneficiados com novas estações de monitoramento.