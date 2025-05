Mulher é resgatada após quebrar a perna durante expedição em Barcelos

Manaus/AM - Uma mulher foi resgatada, na quarta-feira (22), após quebrar a perna durante uma expedição na Serra do Aracá, em Barcelos, no Amazonas. A vítima passou cerca de 4 dias aguardando resgate, em uma área de difícil acesso.

O resgate foi realizado por militares do Comando Militar da Amazônia (CMA), 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BavEx), 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3º BIS) e pela Defesa Civil do Estado.

A mulher estava em uma montanha com outras cinco pessoas quando, ao descer o pico da serra, acabou se acidentando e sofrendo uma fratura. A vítima ficou cerca de quatro dias no local à espera do resgate, pois o ponto era de difícil acesso, com terreno íngreme.