Mega Love Day promove atendimento gratuito e solidariedade na Cidade Nova

Com o compromisso de servir e transformar vidas, a Igreja Chama Church realiza, no sábado (14), mais uma edição do Mega Love Day, um mutirão social gratuito voltado à comunidade. A ação é promovida pelo Instituto Chama do Bem da Amazônia, braço social da igreja, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), e reunirá uma série de serviços essenciais nas áreas de saúde, cidadania, assistência e orientação jurídica, com foco no atendimento a públicos em situação de vulnerabilidade.

O mutirão será realizado na sede da igreja, localizado na avenida Bispo Pedro Massa, Cidade Nova, ao lado da academia Live, das 8h às 14h, e oferecerá atendimentos clínicos, psicológicos e sociais, além de emissão de documentos como CPF e certidões de nascimento. A programação também inclui exames de vista, orientações jurídicas e atendimentos voltados ao direito do idoso, além do cadastro de pessoas com deficiência, autistas, idosos e acompanhantes.

A população também terá acesso a benefícios como Passe Legal, Passe Intermunicipal, distribuição de kits maternidade e cadeiras de rodas. Haverá ainda um bazar solidário e a Tenda do Amar e Servir, que acolherá os participantes com escuta ativa e apoio emocional.

As inscrições para o Mega Love Day já estão abertas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/vcHYDdgr8Zosb3Zs9. A expectativa é reunir dezenas de voluntários e centenas de participantes em um dia marcado pelo amor em movimento e pela fé colocada em prática.

Confira os serviços que serão ofertados:

• Atendimento clínico geral (20 vagas)

• Psicólogos (50 atendimentos)

• Assistência Social (50 atendimentos)

• Atendimento Jurídico (50 atendimentos)

• Exames de vista (30 atendimentos)

Emissão de documentos:

• CPF (100 vagas)

• Certidão de nascimento (100 vagas)

• Direito do Idoso (200 atendimentos)

Cadastro e emissão de documentos específicos:

• Carteira do Autista (100 cadastros)

• Cadastro de Pessoa com Deficiência – PCD (100 cadastros)

• Cadastro do Idoso (100 cadastros)

• Cadastro de Acompanhantes (100 cadastros)

Benefícios assistenciais:

• Kits maternidade (80 unidades)

• Cadeiras de rodas (5 unidades)

Transporte e mobilidade:

• Passe Intermunicipal (100 cadastros)

• Passe Legal (100 cadastros)

Ações de solidariedade:

• Bazar e brechó de roupas

• Tenda do Amar e Servir

Inscreva-se

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente pelo link: https://forms.gle/vcHYDdgr8Zosb3Zs9

Sobre o Instituto Chama do Bem da Amazônia

O Instituto Chama do Bem da Amazônia nasceu com a missão de ser uma expressão prática do amor de Deus, promovendo dignidade, cidadania e cuidado integral às pessoas. Com o propósito de levar transformação da Amazônia para o mundo, o Instituto desenvolve ações que impactam vidas, alcançam comunidades em situação de vulnerabilidade e refletem o compromisso da Igreja Chama Church em ser relevante para além das quatro paredes.