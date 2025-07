Juiz nega soltura de homem envolvido na morte de jovem palestino em Manaus

A sessão está sendo realizada pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis.

Audiência - A audiência de instrução sobre o caso da morte de Mohamad Manasrah iniciou no dia 2 de julho. Além de Bruno, Robson Silva Nava Júnior também é réu no processo. O homem é considerado foragido e participou da audiência por videoconferência.

“Ressalta-se que o crime supostamente cometido foi violento. Assim, resta provável sua possível periculosidade e o risco que a ordem pública corre com sua soltura, corroborando com os argumentos da acusação”, escreveu o juiz na decisão.

Manaus/AM - O juiz Fábio César Olintho de Souza, da Comarca de Manaus, negou um pedido de liberdade de Bruno da Silva Gomes, envolvido na morte do palestino Mohammad Manasrah, 20, ocorrida na saída de uma casa noturna no dia 8 de fevereiro, em Manaus. A decisão é de segunda-feira (14).

