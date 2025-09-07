Guarda Municipal consegue evitar invasão ao palco Malcher no Sou Manaus
07/09/2025
Amazonas
Manaus/AM - Durante o segundo dia do SouManaus Passo a Paço 2025, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar precisaram conter uma tentativa de invasão ao palco Malcher por pessoas sem pulseira de acesso.
O acesso foi temporariamente interrompido, neste sábado (6), para preservar a segurança, o que gerou resistência e confusão, com arremesso de pedras e garrafas contra os agentes.
As forças de segurança usaram spray de pimenta e força moderada para conter o tumulto.
Após o controle da situação, a entrada de quem tinha pulseira foi liberada gradualmente, e a prefeitura reforçou que a ação seguiu os protocolos de segurança para proteger o público.
