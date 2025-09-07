   Compartilhe este texto

Ferrugem comanda os 79 anos do Sesc Amazonas em show solidário

Por Portal Do Holanda

07/09/2025 17h06 — em
Agenda Cultural


Foto: Divulgação

Manaus/AM - O cantor Ferrugem se apresenta em Manaus no dia 13 de setembro, no Podium da Arena da Amazônia, durante o evento solidário “Tem Sesc Aqui”, em celebração aos 79 anos do Sesc Amazonas.

A entrada será garantida por meio da troca de 2 kg de alimentos não perecíveis nas Centrais de Relacionamento do Sesc (Centro, Cidade Nova e Balneário).

Fenômeno do pagode contemporâneo, Ferrugem levará ao público sucessos que acumulam bilhões de reproduções nas plataformas digitais, como “É Natural”, “Pirata e Tesouro” e “Para Você Acreditar”.

Os ingressos podem ser retirados de segunda a sexta-feira nas três unidades do Sesc em Manaus, com horários específicos para cada local.

