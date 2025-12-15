Espetáculo “Um Sonho de Natal” da Nova Igreja Batista encanta Manaus com exibições diárias





Manaus/AM- A Nova Igreja Batista (NIB) deu início neste sábado à sua tradicional e grandiosa celebração natalina. O aclamado espetáculo “Um Sonho de Natal” chega à sua 24ª edição com o tema “Na Fábrica de Brinquedos”, prometendo encantar e conectar diferentes gerações com uma trama repleta de fantasia. As apresentações são gratuitas e se estendem até o dia 25 de dezembro, ocorrendo simultaneamente em cinco templos da NIB espalhados por Manaus.

A narrativa de 2025 se desenrola no cenário mágico de uma fábrica de brinquedos, onde personagens icônicos da cultura pop, como Batman, Barbie, Woody, Pinóquio e Emília, ganham vida. Apesar do enredo lúdico e das referências culturais, o musical mantém em seu cerne a celebração do verdadeiro significado da data: o nascimento de Jesus Cristo.

Considerado a maior e mais conhecida celebração natalina da capital amazonense, o evento integra o calendário oficial de eventos da Prefeitura de Manaus desde 2019. A superprodução exige o empenho de mais de 5 mil voluntários e oferece um espetáculo completo, que integra danças performáticas, artes circenses (incluindo acrobacias aéreas e malabarismo), fantoches, percussão, orquestra e balé.

Espetáculos

De 13 a 25 de dezembro de 2025. Horários: Segunda a sexta, às 20h. Sábados e domingos, às 17h e 20h.

Locais (Manaus): Sede da NIB (Av. Torquato Tapajós, zona Norte), NIB Tabernáculo (Av. Japurá, Cachoeirinha, zona Sul), NIB Via Norte (Av. Campos Sáles, Santa Etelvina, zona Norte), NIB Santo Antônio (R. Comendador Vicente Cruz, zona Sul) e NIB Grande Circular (Av. Autaz Mirim, zona Leste).

Acesso: Entrada e estacionamento são gratuitos. A Classificação Indicativa é livre para todos os públicos.