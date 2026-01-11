Banda do DJ Evandro Jr. terá 14h de festa gratuita nesta semana





Uma das maiores tradições do pré-carnaval manauara, a Banda do DJ Evandro Jr. prepara uma edição histórica para 2026. Pela primeira vez em 24 anos de trajetória, o evento ocupará o gramado da Arena da Amazônia no dia 17 de janeiro. A festa, que tem entrada gratuita, começa às 16h e segue até as 6h da manhã seguinte, prometendo uma maratona musical com mais de 100 profissionais envolvidos.

Palco de grandes espetáculos

A escolha do campo da Arena, que costuma receber astros internacionais e grandes clássicos do futebol, é a realização de um sonho para o idealizador. O DJ Evandro Jr. destaca que a meta é oferecer aos artistas locais a mesma estrutura de som, palco e iluminação destinada a shows nacionais. "É uma vitória para todos os artistas amazonenses dividirem um palco desse tamanho", celebra o cantor.

Maratona de ritmos e gravação de audiovisual

A programação foi montada para agradar a todos os públicos, dividida em blocos temáticos:

Tarde e início de noite: O evento começa com o pé-de-serra de Afonso Cearense, seguido pelo samba dos Ases do Pagode e o sertanejo de Márcio Ciganno.

Noite e madrugada: O axé toma conta com Vanessa Auzier às 22h. À meia-noite, o anfitrião DJ Evandro Jr. & Banda sobem ao palco para a gravação de seu novo projeto audiovisual, que contará com a participação especial dos bois Caprichoso e Garantido através do Duo Bumbá.

Reta final: O pagode de Uendel Pinheiro embala o público às 2h, e a festa encerra com o batidão do forró funk de 100% Abusado & Meu Xodó. Nos intervalos, um time de seis DJs garante que a música não pare.

Área VIP e Ingressos

Embora o acesso à pista e às arquibancadas seja gratuito, o evento oferece uma Área VIP Open Bar para quem busca exclusividade. O espaço é limitado a 500 pessoas e inclui tirolesa, abadá, copo personalizado e bebidas liberadas durante as 14 horas de evento. Os ingressos para este setor estão à venda no site Ingresso Fly e em pontos físicos como a Botecaria e as lojas Nação Rubro Negra por R$ 150 (meia-entrada).

Impacto econômico e social

Desde 2002, a Banda do DJ Evandro Jr. já reuniu mais de 350 mil foliões. Além do entretenimento, o evento é um importante motor da economia criativa local, gerando centenas de postos de trabalho diretos e indiretos, beneficiando músicos, dançarinos e equipes de produção de Manaus.