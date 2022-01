Greve na Receita causa fila na aduana e mais 500 caminhões partem de Manaus e Boa Vista

Manaus/AM - Há cerca de 500 caminhões partindo de Boa Vista, Roraima, e Manaus (AM) a caminho da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima (RR), que já contava com cerca de 250 caminhões aguardando liberação na aduana. Segundo o inspetor adjunto da Receita em Pacaraima (RR), Aderaldo Eugênio da Silva, a fila cada vez maior é resultado da greve auditores fiscais da Receita Federal. “Hoje estamos com operação padrão e liberando as cargas perecíveis de medicamentos e produtos refrigerados, como alimentos. Até o momento estamos liberando 70 cargas perecíveis”, relatou ele na sexta-feira (7). O movimento não deve afetar viajantes, segundo o presidente do Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal). As razões para a greve são os cortes no orçamento 2022 e a falta de regulamentação do chamado "bônus de eficiência". O presidente Jair Bolsonaro que fez a reivindicou específica do reajuste aos policiais para acenar à sua base eleitoral, mais tarde culpou o Ministro da Economia Paulo Guedes por não conceder as reivindicações aos auditores. "Isso aí eu vou conversar com o Paulo Guedes de novo. Eles queriam a regulamentação de um bônus de produtividade. Custava nada. Custava R$ 200 e poucos milhões. E a Economia que resolveu não ceder, da minha parte eu teria cedido", disse. Logo após a aprovação da proposta de Orçamento da união para 2022, pelo menos 172 servidores com cargos de confiança na Receita Federal pediram exoneração. Na carta de exoneração, delegados dizem que a Receita teve seu orçamento reduzido em 51,4% só na área da tecnologia de informação, afetando diretamente a administração das unidades, além do risco de não haver dinheiro para pagamento de contas de água e energia elétrica.

