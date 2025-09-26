Dupla que matou homem por dívida de R$ 20 é condenada em Manaus





Manaus/AM - Kecy Jhones Cintra Oliveira e Adriano Bonfim Coelho foram condenados a 21 anos e 9 meses, e a 24 anos e 9 meses, respectivamente, de reclusão em regime fechado pela morte de Jones Alves de Carvalho, motivada por uma dívida de R$ 20. O crime aconteceu no bairro Coroado 2, zona Leste de Manaus.

A sessão de julgamento foi realizada na quarta-feira (24) no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 13 de março de 2016, por volta das 20h, na rua Flávio Costa, em um local conhecido como “Bar do Ceará”, no qual os dois homens foram acusados de matar a vítima com várias facadas desferidas pelas costas por conta de uma dívida de R$ 20 (vinte reais).

Na denúncia do MP consta que a vítima estava jogando dominó no local quando foi teria sido abordada pelo acusado Kecy Jhones, acompanhado do acusado Adriano Bonfim. O primeiro teria cobrado o valor de R$ 20 referente a venda de um amplificador, tendo a vítima informado que não possuía o dinheiro, ocasião em que os acusados se retiraram do bar.

Momentos depois, os réus teriam retornado e, já com uma faca, o acusado Kecy Jhones desferiu diversos golpes nas costas da vítima, segundo o MP. Jones Alves ainda tentou escapar mas, em virtude das agressões, caiu alguns metros depois e veio à óbito. "A materialidade delitiva resta comprovada pela certidão de óbito, a qual consta morte por anemia aguda hemorrágica, lesões intratorácicas e ação perfuro-cortante por arma branca", conforme os autos.

O acusado Kecy Jhones confessou a prática do delito, mas afirmou que Adriano Bonfim foi quem deu as facadas. Foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade. Da sentença ainda cabe recurso.