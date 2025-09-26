   Compartilhe este texto

Dupla que matou homem por dívida de R$ 20 é condenada em Manaus

Por Portal Do Holanda

26/09/2025 19h49 — em
Amazonas


Foto: Raphael Alves | ACS-TJAM

Manaus/AM - Kecy Jhones Cintra Oliveira e Adriano Bonfim Coelho foram condenados a 21 anos e 9 meses, e a 24 anos e 9 meses, respectivamente, de reclusão em regime fechado pela morte de Jones Alves de Carvalho, motivada por uma dívida de R$ 20. O crime aconteceu no bairro Coroado 2, zona Leste de Manaus. 

A sessão de julgamento foi realizada na quarta-feira (24) no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 13 de março de 2016, por volta das 20h, na rua Flávio Costa, em um local conhecido como “Bar do Ceará”, no qual os dois homens foram acusados de matar a vítima com várias facadas desferidas pelas costas por conta de uma dívida de R$ 20 (vinte reais).

Na denúncia do MP consta que a vítima estava jogando dominó no local quando foi teria sido abordada pelo acusado Kecy Jhones, acompanhado do acusado Adriano Bonfim. O primeiro teria cobrado o valor de R$ 20 referente a venda de um amplificador, tendo a vítima informado que não possuía o dinheiro, ocasião em que os acusados se retiraram do bar. 

Momentos depois, os réus teriam retornado e, já com uma faca, o acusado Kecy Jhones desferiu diversos golpes nas costas da vítima, segundo o MP. Jones Alves ainda tentou escapar mas, em virtude das agressões, caiu alguns metros depois e veio à óbito. "A materialidade delitiva resta comprovada pela certidão de óbito, a qual consta morte por anemia aguda hemorrágica, lesões intratorácicas e ação perfuro-cortante por arma branca", conforme os autos.

O acusado Kecy Jhones confessou a prática do delito, mas afirmou que Adriano Bonfim foi quem deu as facadas. Foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade. Da sentença ainda cabe recurso.

Bastidores da Política - Políticos cada vez mais blindados Bastidores da Política
Políticos cada vez mais blindados

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas, Policial

+ Amazonas


Foto: Divulgação

26/09/2025

Interdições para obra de gasoduto no Distrito Industrial põe trânsito em risco

Foto: Divulgação

26/09/2025

Juiz marca julgamento de engenheiro por morte no viaduto na Torquato Tapajós

Foto: Divulgação

26/09/2025

Instituto abre oito vagas em tecnologia para desenvolvedores Fullstack e Pleno em Manaus

Foto: Divulgação /Ascom Damares

26/09/2025

Comissão do Senado denuncia PF por explosão de embarcações no Amazonas

Foto: Divulgação

26/09/2025

Igreja Batista Kerygma celebra 32 anos com programação em Manaus; saiba mais

Foto: Divulgação

26/09/2025

IML Manaus procura familiares para liberação do corpo de idoso

Foto: Reprodução/ Instagram

26/09/2025

Alunos da Ufam participam de conferência internacional sobre Direito e empatia

26/09/2025

Idoso denuncia ruas do São Lázaro com asfalto cedendo após obras da Águas de Manaus

Foto: Gustavo Sá/ Governo do Tocantins

26/09/2025

MPF aciona Justiça para garantir construção de escola em aldeia em Jutaí

26/09/2025

AO VIVO: Homem em situação de rua é alvejado no bairro Crespo em Manaus

Foto: Divulgação

26/09/2025

Clientes de galerias populares serão sorteados com carros e motos em Manaus

Foto: Reprodução

26/09/2025

Rodoviários recebem palestra sobre direitos dos idosos em Manaus

Foto: Reprodução/PF

26/09/2025

Senado investiga impactos de operação da PF contra garimpo ilegal no Rio Madeira

Vítima está internada - Foto: Divulgação

26/09/2025

Mulher é atacada a facadas dentro de motel no Crespo

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

26/09/2025

Senado discute plano para garantir a navegabilidade dos rios da Amazônia

Feira terá espaço próprio - Foto: Divulgação

26/09/2025

Feira de Produtos Regionais terá edição especial na Expoagro em Manaus

Vacinação previne SRAG. Foto: Fernando Frazão/ EBC

26/09/2025

Amazonas registra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

26/09/2025

Segurança com inteligência impõe derrota ao crime no Amazonas

Delegado Cícero Túlio - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

26/09/2025

Polícia divulga nomes de foragidos por sequestro de empresário em Manaus

Foto: Divulgação

26/09/2025

Coari firma parceria com a Suframa para implantação de Parque Tecnológico e Industrial

Equipes realizam manutenção - Foto: Divulgação

26/09/2025

Desligamento programado deixará cinco bairros sem energia neste sábado

Foto: Divulgação

26/09/2025

Problema em rede elétrica suspende atendimento no Procon Manaus nesta sexta

Foto: Arquivo TJAM / Raphael Alves

25/09/2025

Saiba como incluir seu processo na Semana Nacional da Conciliação do TJAM

Foto: Pixabay

25/09/2025

USF Almir Pedreira suspende atendimentos nesta sexta em Manaus

Foto: Arquivo Pessoal

25/09/2025

Defesa pede habeas corpus no STJ para mãe e irmão de Djidja Cardoso

Foto: Divulgação

25/09/2025

IMMU cria linha de ônibus especial para o Jungle Matsuri em Manaus

Foto: Divulgação

25/09/2025

Dia do Farmacêutico celebra profissionais que unem ciência e cuidado humano

Foto: Divulgação

25/09/2025

Inscrições para 5 mil vagas de cursos do Cetam iniciam hoje no Amazonas

Foto: Divulgação

25/09/2025

Manaus lança cartão PassaFácil+ para idosos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!