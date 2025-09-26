Léo Pereira viajou com namoro em crise, diz Leo Dias; Karoline ironiza 'desespero'





O romance entre Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo, dá indícios que não chegou ao fim em bons termos. Segundo o portal Leo Dias, pessoas próximas relataram que Karoline teria ficado “desesperada” com a decisão do jogador, que já dava sinais de afastamento ao procurar uma casa para morar sozinho.

A influenciadora apagou todas as fotos com o atleta e parou de segui-lo no Instagram. Apesar disso, Karoline ironizou a publicação de Leo Dias, ao aparecer em vídeo rindo e dizendo que estava “desesperada” porque pensou que seu voo havia atrasado. Ela, que havia se mudado para o Rio de Janeiro para viver a relação, frequentemente acompanhava Leo nos jogos do Flamengo.

Segundo Leo Dias, após a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, na Argentina, Léo Pereira marcou presença em um "after" com outros jogadores e mulheres argentinas, na madrugada desta sexta-feira (26). Fontes afirmam apenas que o relacionamento já estava em crise antes da viagem do time à Argentina. Apesar disso, não há confirmação se o jogador cometeu qualquer ato de infidelidade.

Recentemente, Karoline havia saído em defesa de Léo Pereira na briga judicial do jogador com a ex-esposa Tainá Castro, que hoje é casada com Éder Militão, ex de Karoline e pai de sua filha, Cecília.