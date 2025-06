Cunhã-poranga Marciele Albuquerque impressiona com dança e transmutação

Ele é visto como o "Filho do Sol" e um legislador cultural, que veio à Terra para ensinar ritos de iniciação, leis e a organização social, além de introduzir instrumentos sagrados como as flautas.

A cunhã-poranga azulada, um dos itens mais esperados da apresentação do Boi Caprichoso, surgiu logo no começo do espetáculo, durante a lenda do Yurupari, uma figura central na mitologia de diversos povos indígenas da Amazônia, principalmente os das famílias Tukano, Arawak e Tupi-Guarani, no Brasil e na Colômbia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.