CPI das ONGs denuncia violência contra comunidades extrativistas

A CPI foi instaurada para que sejam prestadas informações sobre contratos e parcerias feitas com organizações não-governamentais entre 2002 e 2023, com objetivo principal de saber qual interesse destes financiamentos.

Segundo a comissão, foi verificado que na Reserva Extrativista Chico Mendes, comunitários estão sofrendo suposta violência por parte da polícia e de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Após uma vistoria em reservas extrativistas no Acre, membros da CPI das ONGs, incluindo o presidente da comissão, o senador do Amazonas Plínio Valério (PSDB-AM), constataram que agentes públicos estão inviabilizando o desenvolvimento das comunidades, devido a recursos recebidos internacionalmente. A denúncia será levada ao Ministério Público Federal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.