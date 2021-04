Covid-19: Amazonas aguarda chegada de vacinas da Pfizer

Manaus/AM - O Amazonas está preparado para a chegada de doses da vacina da Pfizer/BioNtech, dando continuidade à campanha de imunização da população contra a Covid-19. Conforme o Ministério da Saúde, o novo lote com 1 milhão de vacinas, produzidas na Bélgica, chegou ao Brasil na quinta-feira (29), e será destinado para 27 capitais do país até este sábado (01).



Atualmente, o estado tem conduzido a imunização com as vacinas AstraZeneca e CoronaVac. *A aplicação da Pfizer acontecerá em pessoas a partir de 16 anos de idade, em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas*.



De acordo com as orientações do Ministério da Saúde sobre as especificidades da Pfizer, as doses serão distribuídas e aplicadas somente nas capitais brasileiras, incluído Manaus. *A quantidade e os grupos prioritários a serem atendidos ainda estão em fase de definição.*



Nova remessa - A remessa faz parte do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica em 19 de março, que totaliza 100 milhões de doses de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. A vacina da Pfizer possui registro para uso definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Indígenas – Como parte das ações de vacinação no Amazonas, Cristiano Fernandes acrescenta que o governo vem articulando medidas para avançar na cobertura vacinal da população indígena, a qual teve 75% deste grupo alcançado.



