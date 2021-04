Covid-19: Brasil recebe lote com 1 milhão de doses da Pfizer

O Ministério da Saúde informou que irá distribuir a vacina entre as 27 capitais do país de maneira proporcional e igualitária entre sexta-feira (30) e sábado (1º).

O avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegou ao Brasil, na noite desta quinta-feira (29), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. O lote é a primeira remessa de um total de 100 milhões de doses compradas pelo governo federal e chega no dia que o país atinge a marca triste de 400 mil mortes desde o início da pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.