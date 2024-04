Vítimas de acidente na 'curva da morte' em Minas Gerais são identificadas

Três das quatro vítimas de acidente com ônibus, em Minhas Gerais, foram identificadas e liberadas para os enterros, conforme o Instituto Médico Legal (IML). O acidente aconteceu, neste sábado (27), na BR-116, em Medina, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com a polícia, as vítimas são Severina Gomes de Oliveira, de 70 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ), Mauro Sérgio da Silva e Maria Amanda Menezes da Silva, ambos de Pernambuco.

Além deles, 32 pessoas ficaram feridas após o ônibus em que estavam capotar em um local conhecido como "curva da morte".