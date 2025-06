CMM aprova lei que proíbe consumo de maconha em locais públicos de Manaus

"Agradeço a todos os meus pares, a todas as comissões desta Casa Legislativa que, de forma muito madura, trataram esse tema", declarou o vereador Raiff Matos. Ele ressaltou a relevância da pauta para a cidade e o destaque que ganhou na mídia nacional, evidenciando a competência do Parlamento.

Antes de ir a plenário, o projeto, de autoria do vereador Raiff Matos (PL), passou por análises em comissões técnicas e obteve parecer favorável da Procuradoria da CMM. O órgão jurídico da Câmara destacou que o texto está em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.