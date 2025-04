Claro é condenada no Amazonas por fazer cliente "correr atrás" de solução para cobrança indevida

De acordo com o processo, o consumidor tinha contrato com a Claro apenas para internet, mas passou a ser cobrado por um serviço de TV no valor de R$ 49,50. Além disso, ele enfrentou falhas no sinal e chegou a pagar R$ 99 por uma visita técnica. Ao tentar resolver a situação diretamente com a empresa e não obter retorno, recorreu à Justiça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.