Castramóvel realiza cerca de 4 mil atendimentos em dois meses de Governo Presente

Manaus/AM - Em dois meses de Governo Presente, a Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), conhecida como ‘Castramóvel’, realizou 4.591 atendimentos durante as ações itinerantes. Por meio do programa, são realizadas castrações solidárias de cães e gatos, além de atendimento veterinário, vacinação antiviral e vacinação antirrábica.

Durante as ações itinerantes, realizadas nesses dois meses, o serviço mais procurado pela população foi o de castração de cães e gatos, totalizando 1.471 atendimentos. Em seguida, o agendamento de castração com 1.466 atendimentos. Vacinação antiviral para cães (651), vacinação antirrábica (513), vacinação antiviral para gatos (370) e atendimento veterinário (120) fecham a lista de procura, respectivamente.

O ‘Castramóvel’ é executado de forma pioneira pelo Governo do Amazonas, desde 2020, ano em que a Sema passou a contar com um setor exclusivo para a agenda: a Assessoria de Bem-Estar Animal e Fauna Doméstica (Assbea).

Para o secretário da Sema, Eduardo Taveira, o projeto é uma questão de saúde pública e de sensibilização por parte do Governo do Amazonas com aquelas pessoas que não têm condições de pagar por um atendimento.

"O Castramóvel junto ao Governo Presente veio para democratizar ainda mais o acesso à castração e resguardar a saúde dos animais, conforme a nossa Política de Bem-Estar Animal do Amazonas. Esse tem sido um espaço de grande sucesso, temos conseguido alcançar mais pessoas e, assim, garantir mais qualidade de vida para os pets ", destacou o secretário.

A Suze Lira, de 28 anos, aproveitou o Governo Presente, realizado no Escola Estadual Jairo da Silva Rocha, zona leste, para levar o filhote Gohan para vacinar no serviço ‘Castramóvel’.

“Temos que ter sempre consciência de cuidar bem dos nossos animais e nossos pets, trazendo para vacinar e oferecer esse conforto, porque eles merecem. Aqui está sendo uma boa oportunidade para quem não tem condições. Vim de longe para trazer ele aqui”, disse a tutora, Suze Lira.